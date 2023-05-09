فتح باب القبول ببرنامج "استقطاب موهوبات المرحلة الثانوية" بجامعة الأميرة نورة

ويستهدف البرنامج استقطاب خريجات الثانوية الموهوبات، والمتوقع تخرجهن بنهاية عام 1444هـ، في عدد من برامج البكالوريوس، هي: الفنون البصرية، تصميم الأزياء والنسيج، الأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية، اللغة الصينية، الترجمة /اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى دبلومي إدارة الضيافة، وإدارة السياحة والسفر.