أحدهم ظهر في محتوى مرئي يمتهن التسول.. شرطة الرياض تقبض على 7 مخالفين

قبضت شرطة منطقة الرياض، على (7) مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ وذلك خلال جهود الحملة الأمنية لمكافحة التسول بمدينة الرياض، ظهر أحدهم في محتوى مرئي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمتهن التسول غير المباشر بهدف الحصول على المال بمقابل غير مقصود بذاته.