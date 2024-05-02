تعاون بين جامعتَي الملك خالد ونجران لتعزيز مجال البحث العلمي

كما استمع الوفد إلى شرحٍ عن المستشفى الجامعي الذي يشمل كافة التخصصات الطبية، إلى جانب المجمع الطبي للطلاب الذي يشمل الكليات الصحية، إلى جانب المنطقة الرياضية المركزية التي تحتوي على الاستاد الرياضي، وعدد من الملاعب الرياضية المساندة، بالإضافة إلى منطقة الخدمات المساندة، وإسكان الطلاب، والمراكز البحثية والتعليمية.