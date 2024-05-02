تعاون بين جامعتَي الملك خالد ونجران لتعزيز مجال البحث العلمي

وقّعت جامعةُ الملك خالد، اليوم، مذكرةَ تفاهم مع جامعة نجران؛ لتعزيز مجال البحث العلمي؛ حيث مثّل جامعةَ الملك خالد في توقيع مذكرة التفاهم رئيسُها المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، فيما مثّل جامعةَ نجران رئيسُها الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري؛ بهدف تفعيل أوجه التعاون البحثي وتعزيز نقل المعرفة بين الجامعتين.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة نجران والوفد المرافق لهما لجامعة الملك خالد؛ حيث كان في استقبالهما رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، ووكلاء الجامعة، وعدد من عمدائها ومنسوبيها.
وتضمَّنت مذكرةُ التفاهم التي تمّ توقيعها بالمدينة الجامعية بالفرعاء، بنودًا تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال البحثي.
ونصّت المذكرة أيضًا على إتاحة تبادل الزيارات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية بين الجانبين؛ للإسهام في تعزيز التفاعل الأكاديمي وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهما، وتبادل الخبرات الاستشارية في المجالات الفنية والعلمية والبحثية بين العاملين في الجهتين، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل التي ينظمها الجانبان في مجالات العمل المشتركة، إلى جانب تحكيم المشاريع العلمية.
وأكّد الجانبان خلال الزيارة رغبتهما في تعميق التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات متعددة، وتوسيع آفاق العمل المشترك، كما تمّ التأكيد على أهمية التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير، وكيفية تحقيق الريادة والتعاون الأكاديمي والابتكاري في هذه المجالات.
وخلال الزيارة قام الوفد بجولة للتعرف على مرافق المدينة الجامعية بالفرعاء، واطلع الوفد خلال جولته على المنطقة الشرفية التي تتكوّن من: مبنى إدارة الجامعة، وصالة الاحتفالات الكبرى، ومتحف الجامعة، وقاعة كبار الشخصيات، وصالة المعارض، إضافةً إلى المنطقة الأكاديمية للطلاب المشتملة على مبانٍ للكليات العلمية والنظرية، ومبنى الفصول المشتركة، والمعامل المركزية والمكتبة المركزية، والعمادات المساندة، والمنشآت الثقافية والترفيهية ومركز الأعمال.
كما استمع الوفد إلى شرحٍ عن المستشفى الجامعي الذي يشمل كافة التخصصات الطبية، إلى جانب المجمع الطبي للطلاب الذي يشمل الكليات الصحية، إلى جانب المنطقة الرياضية المركزية التي تحتوي على الاستاد الرياضي، وعدد من الملاعب الرياضية المساندة، بالإضافة إلى منطقة الخدمات المساندة، وإسكان الطلاب، والمراكز البحثية والتعليمية.