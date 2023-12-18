أمانة الشرقية تقلّص وقت تنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات

وأوضحت الأمانة، أن الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني طورت نسخة من تطبيق إجراء المعاملات على البوابة الإلكترونية، لتنفيذ المعاملات خلال 15 يوماً، بعد أن كانت سابقاً 60 يوماً، مبينةً أنه تم إدخال معاملات تجريبية، وإنشاء ورش عمل لشرح الخطوات والإجراءات التي تخص آلية عمل التطبيق، ومتابعته لتحسين الخدمة، وإطلاقها على البوابة للبدء بإدخال المعاملات والبيانات الفعلية، والاستغناء عن تنفيذ الإجراءات بشكل ورقي.