أمانة الشرقية تقلّص وقت تنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات

طوّرت أمانة المنطقة الشرقية آليات تنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات، باستخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها، وتدقيقها، وحفظها وتحليلها، لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية، وتحسين رضا المستفيدين، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة .
وأوضحت الأمانة، أن الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني طورت نسخة من تطبيق إجراء المعاملات على البوابة الإلكترونية، لتنفيذ المعاملات خلال 15 يوماً، بعد أن كانت سابقاً 60 يوماً، مبينةً أنه تم إدخال معاملات تجريبية، وإنشاء ورش عمل لشرح الخطوات والإجراءات التي تخص آلية عمل التطبيق، ومتابعته لتحسين الخدمة، وإطلاقها على البوابة للبدء بإدخال المعاملات والبيانات الفعلية، والاستغناء عن تنفيذ الإجراءات بشكل ورقي.
وأشارت إلى أن مراحل تطوير المخططات تتضمن تحليل جميع الأعمال الخاصة بالخدمة عن طريق الاجتماع مع الأشخاص والجهات المعنية، ليتم جمع المعلومات والوثائق الورقية التي تخص الخدمة، وتسجيل اقتراحات ومتطلبات المستفيدين لتنفيذها خلال التطبيق الإلكتروني، وتهيئة الأنظمة والخوادم وقواعد البيانات الجغرافية لاستيعاب تطوير خدمة اعتماد المخططات، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل كامل بكل يسر وسهولة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف للريادة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تطويرها .