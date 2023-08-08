"مسام" ينتزع 625 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو

وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" لغمين مضادين للدبابات و112 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صبر، ونزع 6 ألغام مضادة للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو حتى الآن 2.815 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 408 آلاف و633 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.