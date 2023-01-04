"مدني المدينة المنورة" ينقذ العديد من المحتجَزين في الأودية والشعاب

وفي المدينة المنورة ومحافظاتها؛ باشرت فرق الدفاع المدني الكثير من حالات الإنقاذ والإخلاء والإيواء؛ منها ثلاثة مواطنين في وادي البيضاء، ومقيم في أحد أودية خيبر، ومواطن في طريق تبوك، وآخر في وادي ابيار الماشي.