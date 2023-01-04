"مدني المدينة المنورة" ينقذ العديد من المحتجَزين في الأودية والشعاب

قامت فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة بجهود كبيرة في الحالة الماطرة التي مرّت على المدينة المنورة ومحافظاتها، حيث أنقذت الفرق العديد من المحتجزين في الأودية والشعاب؛ جراء السيول التي شهدتها المنطقة.
جاء ذلك في ظل متابعة ميدانية من قبل مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، والذي يشرف على العمليات الميدانية، وتنفيذ الخطة المعدة لمواجهة الحالة المطرية.
وفي المدينة المنورة ومحافظاتها؛ باشرت فرق الدفاع المدني الكثير من حالات الإنقاذ والإخلاء والإيواء؛ منها ثلاثة مواطنين في وادي البيضاء، ومقيم في أحد أودية خيبر، ومواطن في طريق تبوك، وآخر في وادي ابيار الماشي.
وأسهمت الفرق كذلك في إنقاذ العديد من الحالات داخل المدينة المنورة والأودية التابعة لها.
وتكثف فرق الدفاع المدني جهود البحث عن مواطن جرفته السيول في أبيار الماشي، فيما انتشرت الفرق في الاودية والشعاب؛ لضمان سلامة المتنزهين.
يُذكر أن منطقة المدينة المنورة شهدت هذا الأسبوع أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني واستنفار كل الجهات المعنية، كما سالت بعض الأودية والشعاب.