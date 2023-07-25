إنفوجرافيك.. إخلاء مناطق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من قرود البابون

وكان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان تحدث أمس الاثنين لقناة العربية موضحاً أنه تم انطلاق مرحلة معالجة تزايد أعداد قرود البابون في المناطق المتضررة بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة؛ مشيراً إلى أن المركز قرر منذ إنشائه في يناير 2021 التصدي لمشكلة تزايد أعداد قرود البابون التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، ونفذ قبل مرحلة المعالجة دراسة لتشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها وتحديد الأعداد والبؤر.