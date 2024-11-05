هل المستأجر مُلزَمٌ بربط عدّادات المياه والكهرباء باسمه؟.. "إيجار" توضح

أوضحت منصة إيجار، أنه يجب إضافة عدّاد الكهرباء أو المياه عند إبرام عقدٍ جديدٍ سواءً كان تجارياً أو سكنياً.
وأضافت المنصة، رداً على استفسار أحد المستفيدين، أنه في حال كان العدّاد مشتركاً تتم إضافة مبلغ ثابت، وتحديد المبلغ باتفاق الأطراف.
وتابعت، أنه تعزيزاً لحماية الحقوق في "إيجار"، يمكن ربط المستفيد الفعلي من عدّادات الكهرباء والمياه بالعقود الإيجارية؛ ما يُسهم في تحقيق التكامل وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين من خلال الرابط https://www.ejar.sa/ar/page/265204، وهو خدمة مجانية لنقل العدّادات باسم المستفيد الفعلي عند توثيق العقد الإيجاري، للإسهام في تعزيز التعامل الإلكتروني بين أطراف العملية الإيجارية، وحفظ حقوقهم.