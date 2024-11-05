هل المستأجر مُلزَمٌ بربط عدّادات المياه والكهرباء باسمه؟.. "إيجار" توضح

وتابعت، أنه تعزيزاً لحماية الحقوق في "إيجار"، يمكن ربط المستفيد الفعلي من عدّادات الكهرباء والمياه بالعقود الإيجارية؛ ما يُسهم في تحقيق التكامل وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين من خلال الرابط https://www.ejar.sa/ar/page/265204، وهو خدمة مجانية لنقل العدّادات باسم المستفيد الفعلي عند توثيق العقد الإيجاري، للإسهام في تعزيز التعامل الإلكتروني بين أطراف العملية الإيجارية، وحفظ حقوقهم.