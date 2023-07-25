خبير موارد بشرية: تخطيط المنظمات لقواها العاملة أداةٌ استراتيجية لتحقيق النجاح والريادة

وأشار إلى أهمية تحسين فرص التطوير الوظيفي والمسار المهني؛ بحيث يمكنها من تحديد الفرص المتاحة للتطوير وتحسين المسار الوظيفي للموظفين المستمرين على رأس العمل؛ وبالتالي يمكن تحفيزهم وزيادة اندماجهم والحفاظ عليهم في المنظمة، وكذلك تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، فعندما يكون هناك عرض فائض للقوى العاملة، يمكن للمنظمة التأكد من أنها لا تقوم بتعيين موظفين إضافيين، ودفع رواتب زائدة. وعندما يكون هناك احتياج وعرض قليل للقوى العاملة، يمكن للمنظمة التخطيط لتوفير وتوظيف الموارد البشرية الملائمة.