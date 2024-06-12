على مسافة 455 كم ولمدة 7 ساعات متواصلة.. "تجمُّع المدينة الصحي" يربط آليًّا الحجاج المُفوَّجين بأطبائهم

وأضاف التجمُّع الصحي بأن التقنية الحديثة يقوم عليها فريق طبي متخصص من استشاريين للعناية المركزة والطوارئ، وعدد من الكوادر الطبية ذات العلاقة، وذلك بمتابعة الحالات مباشرة على مسافة تتجاوز 455 كم، وتمتد سبع ساعات متواصلة منذ لحظة خروج المرضى من المستشفيات بالمدينة المنورة حتى وصولهم للمشاعر المقدسة بمكة المكرمة، وتوجيه الفريق الطبي المرافق، وتقديم الاستشارات الطبية الفورية لهم.