على مسافة 455 كم ولمدة 7 ساعات متواصلة.. "تجمُّع المدينة الصحي" يربط آليًّا الحجاج المُفوَّجين بأطبائهم

استحدث تجمُّع المدينة المنورة الصحي لأول مرة منذ إطلاق قوافل تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات وزارة الصحة قبل عقود عدة إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة آلية لمتابعة حالات المرضى من الحجاج المفوجين مباشرة عبر تقنيات الاتصال المرئي اللاسلكي، وذلك منذ خروجهم من مستشفيات التجمع حتى وصولهم لمستشفيات المشاعر المقدسة.
وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما يوليه التجمع الصحي من رعاية صحية للمرضى من الحجاج في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وتحقيقًا لتوجيهاتهم الكريمة بتقديم جميع الخدمات والإمكانيات المتاحة لضيوف الرحمن، بإشراف سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، ومتابعة وزير الصحة.
وأضاف التجمُّع الصحي بأن التقنية الحديثة يقوم عليها فريق طبي متخصص من استشاريين للعناية المركزة والطوارئ، وعدد من الكوادر الطبية ذات العلاقة، وذلك بمتابعة الحالات مباشرة على مسافة تتجاوز 455 كم، وتمتد سبع ساعات متواصلة منذ لحظة خروج المرضى من المستشفيات بالمدينة المنورة حتى وصولهم للمشاعر المقدسة بمكة المكرمة، وتوجيه الفريق الطبي المرافق، وتقديم الاستشارات الطبية الفورية لهم.
كما أشار التجمع إلى دور الفريق الطبي الموجود بمقر مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة في تقديم الدعم والمساندة للفِرق الأخرى المرافقة لقافلة التفويج من خلال احتياجات عدة للخدمات الصحية المساندة.
يُذكر أن عدد الحالات التي تم تفويجها للمشاعر المقدسة بلغ 18 حاجًّا وحاجة من 12 جنسية مختلفة عبر 31 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة، والكوادر المتخصصة، بمشاركة 6 مستشفيات تابعة لتجمُّع المدينة المنورة الصحي.