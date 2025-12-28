"الذايدي": هذا وقت العقل و"الحكمة اليمانية"

يقدّم الكاتب الصحفي مشاري الذايدي، في مقاله بصحيفة «الشرق الأوسط»، قراءة سياسية وفكرية عميقة للأزمة اليمنية الراهنة، معتبرًا أن اللحظة الحالية هي «وقت الحكمة اليمانية»، حيث تتقدّم الحاجة إلى التعقّل وضبط النفس على منطق التصعيد، خصوصًا في الجنوب، انسجامًا مع دعوات المملكة العربية السعودية للحوار ووحدة الصف، ومواجهة الأخطار الكبرى التي تهدد اليمن ومستقبله.