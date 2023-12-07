"ملكية العلا": وصول نمر جديد إلى مركز إكثار النمر العربي بالطائف

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قد أعلنت الشهر الماضي عن ولادة 7 من صغار النمر العربي خلال العام الحالي، ليصل العدد الكلي من النمور العربية في المركز إلى 28 نمراً, ويتضاعف بذلك عدد هذه النمور منذ بدء مشروع الهيئة الملكية بشأن النمر العربي عام 2020 في خطوة تؤكد نجاح مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، وحماية النمر العربي من الانقراض.