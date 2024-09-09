بالفيديو.. "الشناوي" لـ"سبق": السعودية تشهد حراكًا وتطورًا كبيرًا في جميع مجالات الفن والثقافة

يُذكر أن الناقد السينمائي طارق الشناوي يعمل في النقد منذ 40 عامًا، وحصل على العديد من الجوائز كأفضل مقال نقدي، وشارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وألّف أكثر من 30 كتابًا متخصصًا في السينما.