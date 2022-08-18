فيديو.. السيول تجرف مركبة بطريق صبيا - قوز الجعافرة ونجاة ركابها.. والأهالي: "أنجزوا الجسر"
جرفت سيول وادي شهدان وروافده اليوم، مركبة كانت تعبر طريق صبيا - العدايا وقرى قوز الجعافرة الذي ما يزال جسره تحت الإنشاء منذ فترة طويلة، مما يتسبب بمعاناة متكررة ومتواصلة منذ عدة سنوات وسط مطالبات بحلول عاجلة.
ووفقًا للمعلومات فإن ركاب المركبة نجوا من الواقعة فيما تستمر المطالبات للجهات المعنية بوضع حلول لتعثر مشروع الجسر.
وبيّن الأهالي أن المعاناة تكمن في جسر تأخر إنجازه يربط بين محافظة صبيا وقراهم مما يجبرهم على المرور في تحويله ولكن تقطعها السيول بشكل متكرر، ويتعرض بعضهم إلى الخطر عند محاولة عبورها، مطالبين الجهات المعنية بتعجيل إنجاز مشروع الجسر وإنهاء معاناتهم.
وجرت العديد من السيول على إثر الأمطار واستنفرت الجهات المختصة جهودها لمتابعة الحالة الماطرة التي تشهدها منطقة جازان.
وينبه المتابعون للطقس من استمرار الأمطار الغزيرة والمتوسطة على منطقة جازان خلال الأيام القادمة فيما يحذر الدفاع المدني من مخالفة تعليمات السلامة في مثل هذه الحالات.