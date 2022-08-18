فيديو.. السيول تجرف مركبة بطريق صبيا - قوز الجعافرة ونجاة ركابها.. والأهالي: "أنجزوا الجسر"

وبيّن الأهالي أن المعاناة تكمن في جسر تأخر إنجازه يربط بين محافظة صبيا وقراهم مما يجبرهم على المرور في تحويله ولكن تقطعها السيول بشكل متكرر، ويتعرض بعضهم إلى الخطر عند محاولة عبورها، مطالبين الجهات المعنية بتعجيل إنجاز مشروع الجسر وإنهاء معاناتهم.