بين "علينا فعل ذلك" والمشهد الإسلامي.. ألمانيا تدعو لترحيل داعمي "حماس"

ونقلت "رويترز" عن المسؤولة الألمانية، قولها: "تركز سلطاتنا الأمنية حاليًا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي"، مشيرةً إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرًا على التهديد المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط.