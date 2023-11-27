في "دادان" الأثرية ذات المقابر المدهشة.. زوّار العلا يتعرفون على طرق التنقيب عن الآثار

ويتيح مركز الزوار التابع لدادان، للزوار بمختلف أعمارهم ورشة عمل ترتكز فكرتها على الطرق التي كان يستخدمها العلماء في التنقيب والحفر والبحث عن الآثار، وطريقة نقلها وحفظها، باستخدام أسس علمية مبسطة، وأدوات مماثلة لتلك التي يستعملها علماء الآثار، حيث تبدأ الورشة بارتداء لباسٍ مخصص لحماية الزائر، واستمارة مخصصة لتدوين ووصف ما يتم اكتشافه، والأدوات المستخدمة في التنقيب، وعدد من القطع الأثرية المماثلة للقطع التي تم اكتشافها، بإشراف عدد من المختصين والمختصات في هذا المجال.