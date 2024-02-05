توقيع اتفاقية تعاون بين "الصناعات العسكرية" وصندوق التنمية الصناعية

يأتي ذلك في حين تنظّم الهيئة العامة للصناعات العسكرية معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، وسط مشاركة واسعة لـ 773 شركة محلية إقليمية ودولية و426 وفداً دولياً رسمياً يمثلون 112 دولة، مع حضور قادة مجتمع الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من أنحاء العالم، حيث يعد المعرض أحد أكبر المعارض الأمنية والدفاعية المتطورة والمتكاملة في العالم، ويستعرض مستقبل تكنولوجيا الدفاع في مجالاته الخمسة البر، والبحر، والجو، والفضاء، والأمن السيبراني الدفاعي، وسط بيئة مثالية محفزة على التواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الإستراتيجية وعرض الاستثمارات الواعدة، بما يلبي طموحات المملكة بشأن مستهدف توطين الإنفاق العسكري في المملكة.