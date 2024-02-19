علامة HONOR والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يرتقيان بمستوى الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

شارك الأمير فيصل رؤيته حول الشراكة قائلاً: “في العالم الديناميكي والمتغير للرياضات الإلكترونية، ارتفع الطلب على الهواتف المحمولة مع مزايا متقدمة، مما أعاد تشكيل ساحة الألعاب والرياضات الإلكترونية الحديثة. ويعد تعاوننا مع HONOR بمثابة شهادة على هذا التطور، حيث يفتح تجارب لا مثيل لها أمام اللاعبين ويدفع حدود الاستمتاع باللعب والوصول إلى مستويات غير مسبوقة. من خلال شراكتنا في Gamers8، قمنا بعرض الإمكانات الحقيقية لتكنولوجيا الهاتف المحمول من الجيل التالي، والذي يعد الإعلان عن عصر جديد من التميز في الرياضات الإلكترونية للاعبينا."