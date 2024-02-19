علامة HONOR والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يرتقيان بمستوى الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
تلتزم علامة HONOR بشكل كبير بعالم الرياضات الإلكترونية والألعاب، وهو الالتزام الذي ظهر بشكل بارز من خلال شراكتها مع Gamers8 العام الماضي.
ويستمر التعاون بين HONOR في المملكة العربية السعودية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للهاتف الثوري HONOR Magic V2 في المملكة.
يعد هذا الجهاز القابل للطي بمثابة تغيير جذري في قواعد اللعبة، فهو مصمم خصيصاً لتحسين تجربة الألعاب على الهاتف الذكي.
في هذا السياق، تشرفت علامة HONOR بوضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، يديه على HONOR Magic V2. قام السيد جيري، مدير شركة HONOR في المملكة العربية السعودية، بتقديم الجهاز لصاحب السمو خلال التبادل الرسمي. وبذلك، أكد السيد جيري على التكنولوجيا المتطورة للجهاز، وشدد على أهميته بالنسبة لأولئك الذين هم في طليعة صناعة الرياضة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، قال السيد جيري: “يلعب السوق السعودي دوراً محورياً في خطط HONOR المستقبلية، لا سيما في عالم الرياضات الإلكترونية، ونحن نتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تركز بشكل كبير على هذا القطاع. إن شراكتنا مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تعزز التزامنا بهذه الرؤية. ونهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السعودي والمقيمين في المملكة من خلال تقديم أحدث التقنيات والمنتجات الذكية من HONOR."
شارك الأمير فيصل رؤيته حول الشراكة قائلاً: “في العالم الديناميكي والمتغير للرياضات الإلكترونية، ارتفع الطلب على الهواتف المحمولة مع مزايا متقدمة، مما أعاد تشكيل ساحة الألعاب والرياضات الإلكترونية الحديثة. ويعد تعاوننا مع HONOR بمثابة شهادة على هذا التطور، حيث يفتح تجارب لا مثيل لها أمام اللاعبين ويدفع حدود الاستمتاع باللعب والوصول إلى مستويات غير مسبوقة. من خلال شراكتنا في Gamers8، قمنا بعرض الإمكانات الحقيقية لتكنولوجيا الهاتف المحمول من الجيل التالي، والذي يعد الإعلان عن عصر جديد من التميز في الرياضات الإلكترونية للاعبينا."
يعد هاتف HONOR Magic V2 بمثابة مُغير لقواعد اللعب. فهو نحيف للغاية بسمك 9.9 ملم وخفيف الوزن بوزن 231 جرامًا، مما يضمن أن يتمكن عشاق الألعاب من الاستمتاع بجلسات لعب ممتدة دون الشعور بثقل الجهاز. مع بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يمكن اللعب طوال اليوم دون القلق بشأن إعادة الشحن باستمرار. والجدير بالذكر أن الشاشة الداخلية الواسعة مقاس 7.92 بوصة تضيف إلى تجربة الألعاب الغامرة، مما يجعلها ميزة استثنائية للاعبين.
السعر - اللون والتوفر
يأتي هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي. يتوفر HONOR Magic V2 الآن للشراء في المملكة العربية السعودية من خلال موقع HONOR أونلاين، مكتبة جرير، eXtra، STC، متجر تجربة HONOR. عند الطلب الشراء، سيحصل المستهلكين على هدايا مجانية بقيمة 3258 ريال تتضمن ساعة HONOR Watch GS3 وHONOR VIP Care + التي تشمل حماية الشاشة لمدة 6 أشهر، وتغيير حماية الشاشة مجانًا (مرتين)، والاستبدال بسبب التلف لمدة 180 يومًا.