رئيس مجلس إدارة "إتقان" العقارية يهنئ "القيادة" بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية

ونوه "الرشيد" في تصريح صحفي إلى مناسبة ختام ونجاح قمة جدة للأمن والتنمية برسالة سمو ولي العهد عراب الرؤية الملهم، التي وجهها إلى العالم عبر قمة جدة لاحترام القيم النبيلة لشعوب المنطقة، ووضع إطارًا كاملًا لمرحلة جديدة باعثة للأمل في نفوس شباب وشابات المنطقة، مبينًا أنها رسالة عميقة من قائد مسدد يستشعر هموم الأمة ويعمل من أجل ترسيخ القيم والمحافظة على الثوابت التي هي أساس التطور والتقدم.