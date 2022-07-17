رئيس مجلس إدارة "إتقان" العقارية يهنئ "القيادة" بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية

هنّأ رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبدالعزيز بن فهد الرشيد، القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح قمة جدة للأمن والتنمية، مؤكدًا أن القمة ونتائجها وبيانها الختامي لامست هموم وتطلعات الشعوب في ظرف استثنائي من التاريخ سيكون خالدًا لسياسة المملكة وريادتها.
ونوه "الرشيد" في تصريح صحفي إلى مناسبة ختام ونجاح قمة جدة للأمن والتنمية برسالة سمو ولي العهد عراب الرؤية الملهم، التي وجهها إلى العالم عبر قمة جدة لاحترام القيم النبيلة لشعوب المنطقة، ووضع إطارًا كاملًا لمرحلة جديدة باعثة للأمل في نفوس شباب وشابات المنطقة، مبينًا أنها رسالة عميقة من قائد مسدد يستشعر هموم الأمة ويعمل من أجل ترسيخ القيم والمحافظة على الثوابت التي هي أساس التطور والتقدم.
وأشاد "الرشيد" بما أكد عليه سمو ولي العهد في كلمته بضرورة الأخذ بنهج متوازن لانتقال متدرج ومسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة يأخذ بالاعتبار ظروف وأولويات كل دولة، إلى جانب تشديد سمو ولي العهد على النهج المتوازن الذي تتبعه المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خطتها التنموية.
وبيّن رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه، أن القمة ساهمت وبحسب بيانها الختامي في التزام القادة المشاركين بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية، وهو تأكيد على أن السعودية هي المحرك للاقتصاد العالمي بموقعها الجغرافي ومكانتها العالمية كمصدر للطاقة.