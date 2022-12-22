تقديرًا لدعم المجموعة لجائزة الاعتدال.. أمير مكة المكرمة يُكرّم الدكتور سليمان الحبيب

وتسعى هذه الجائزة إلى تحقيق حزمة من الأهداف المهمة، كدعم وإبراز الجهود والأنشطة والمبادرات الرائدة والمبدعة التي يقوم بها الأفراد والجماعات والهيئات، لتعزيز مفهوم الاعتدال والحصانة الفكرية، وتكريم الشخصيات أو الجهات المتميزة التي قامت بجهود ودور ريادي في تعزيز ونشر منهج الاعتدال والوسطية، في العالم علميًا أو فكريًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا، إضافة إلى إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري المعتدل للمملكة، وتأكيد دورها في تأصيل وترسيخ قيم الاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، وتشجيع روح المبادرة المتميزة في خدمة الاعتدال بكل أشكاله.