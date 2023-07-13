إقبال مستمر للزوار والمعتمرين على المواقع التاريخية في المدينة المنورة

ويُحرص ضيوف الرحمن الموجودون في المدينة المنورة على زيارة المساجد والمعالم والمواقع والمآثر التاريخية في طيبة الطيبة والتجول في المعالم التاريخية والأثرية، منها الصلاة في رحاب المسجد النبوي والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما- والزيارة والصلاة في مساجد قباء، والقبلتين، والجمعة، والفتح، والغمامة، والإجابة، والشهداء، والخندق، والميقات، بما يعيد إلى أذهانهم الذكريات العطرة والصور الرائعة للسيرة النبويّة، إضافة إلى زيارة مواقع المعارك التاريخية بمنطقة المدينة المنورة في الإسلام؛ منها موقع معركة أحد والخندق وغيرها، إلى جانب زيارة مقبرة شهداء أحد بجوار جبل أحد داخل حرم المدينة المنورة منهم عمّ الرسول عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبدالمطلب -رضي الله عنه- الذي استشهد وبعض من الصحابة في غزوة أحد التي دارت بين المسلمين والمشركين على سفح الجبل ويقصدها الزوار لأخذ العظة والعبرة.