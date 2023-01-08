الرياض تشهد انطلاق أول مؤتمر طبي عن "الفتاق" بمشاركة خبراء عالميين

ينطلق أول مؤتمر طبي دولي في المملكة العربية السعودية عن مرض الفتاق، مطلع الأسبوع المُقبل، في العاصمة الرياض، بحضور نُخبة من الأطباء (الجراحين) المتخصصين محلياً وعالمياً.
ويستهدف المؤتمر تعريف أكثر من 300 كادر صحي في المملكة بأحدث طرق علاج مرض الفتاق، وتطوير مهاراتهم الجراحية عن طريق نقل خبرات التعامل مع مرضى الفتاق؛ لتطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض السعودي.
يأتي ذلك من خلال الجلسات التي يحاضر فيها 12 محاضراً على أعلى مستوى في الجراحة إلى جانب متحدثين دوليين من الشرق الأوسط، ونائب رئيس الجمعية الأوروبية لجراحة الصدر والمريء، البروفيسور سيباستيان شوبمان المحاضر بجامعة النمسا.
ويضم المؤتمر عدة محاور مهمة، على رأسها التوعية والتثقيف بمرض الفتاق وأحدث الطرق لعلاجه وتبادل الخبرات بين الأطباء لما يعود بالنفع على المريض السعودي، والتعريف بالتقنيات الجديدة من حيث طريقة إجراء العمليات عبر المناظير أو الروبوت وكذلك وجود الشبكات المتطورة بأنواعها المختلفة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجراحة العامة الدكتور أشرف بن عبدالرحمن مغربي، أن مثل ذلك التعاون مع الشركات العالمية هو من أهداف تنمية قدرات ومعرفة أطباء وطبيبات الجراحة في السعودية بمختلف التخصصات لأحدث ما توصل له العلم في التعامل مع جراحات الفتوق الشائعة تماشياً مع رؤية 2030 الحكيمة في المجالات الطبية المختلفة في مملكتنا الغالية. مشيداً بأهمية المؤتمر المرتقب في تطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض.
وأشار إلى وجود 1700 مريض للفتاق من بين كل 100 ألف شخص وتزيد الأعداد إلى 4000 مريض للفتاء من بين كل 100 الف لمن هم فوق سن الـ٤٥ وفقاً للإحصائيات العالمية.
وسيشارك في المؤتمر كل من: البروفيسور سيباستيان شوبمان، نائب رئيس الجمعية الأوروبية لجراحة المريء والأمعاء والدكتور هيثم الزامل، والدكتور أحمد البركان، والأستاذ الدكتور عمر العبيد، والدكتور إبراهيم البابطين، والدكتور حسام العمري، والدكتور حسام عدي، والدكتور سويلم المطيري، والدكتور شادي صالح البحري، والأستاذ الدكتور محمد النعمي، والدكتور أشرف مغربي، والدكتور روجر جرجي.