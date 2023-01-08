الرياض تشهد انطلاق أول مؤتمر طبي عن "الفتاق" بمشاركة خبراء عالميين

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجراحة العامة الدكتور أشرف بن عبدالرحمن مغربي، أن مثل ذلك التعاون مع الشركات العالمية هو من أهداف تنمية قدرات ومعرفة أطباء وطبيبات الجراحة في السعودية بمختلف التخصصات لأحدث ما توصل له العلم في التعامل مع جراحات الفتوق الشائعة تماشياً مع رؤية 2030 الحكيمة في المجالات الطبية المختلفة في مملكتنا الغالية. مشيداً بأهمية المؤتمر المرتقب في تطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض.