برئاسة المملكة.. "المانحين" تبحث أولويات العمل الإنساني في ظل فجوة كبيرة في التمويل

عُقد اليوم الاجتماع السادس لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - عالي المستوى - في الرياض برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية رئيس مجموعة المانحين، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بحضور أعضاء الدول المانحة (30 دولة)، وفريقًا من كبار مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وشهد الاجتماع الختامي لرئاسة المملكة مناقشة مستجدات العمل الإنساني، ومنها مسألة التمويل الذي يعد من أولويات متطلبات العمل الإنساني بسبب وجود فجوة كبيرة في التمويل، والتطرق إلى الزيادة الكبيرة في الاحتياج الإنساني نسبة للأوضاع المستجدة مثل زلزال سوريا وتركيا والأحداث الحالية في السودان، إذ بلغ حجم الاحتياج 56.5 مليار دولار أمريكي، حيث تتطلب الاستجابة لهذا الاحتياج غير المسبوق تضافر الجهود الدولية للعمل على توفير الموارد المالية الضرورية لسد الفجوة الكبيرة في التمويل ومنها توسيع قاعدة المانحين واستقطاب مانحين جدد، حيث ركزت الاستراتيجية التي قدمتها المملكة على ذلك.
وتمت مناقشة المبادرة الرئيسية لمكتب (أوتشا)، ومشاركة التجربة الميدانية مع الدول الأعضاء والتي تم تنفيذها في جنوب السودان، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وعادت بالفائدة على الدول الأعضاء ومكتب الأوتشا.
وقدمت الدول المانحة خلال الاجتماع توصيات شملت التأكيد على أهمية المواضيع التي تم تبنيها والمناقشات التي عادت بالفائدة على جميع المشاركين في الاجتماع السادس والأخير للدول المانحة تحت رئاسة ممثل المملكة في مجموعة المانحين الدكتور عقيل الغامدي.
وفي ختام الاجتماع سلّم ممثل المملكة العربية السعودية رئيس مجموعة المانحين رئاسة المجموعة إلى دولة لوكسمبورغ لتكون رئيسة لمجموعة المانحين خلال الفترة ( 2023 – 2024م)، كما رحب الدكتور عقيل الغامدي بانضمام مملكة النرويج كعضو جديد في مجموعة الترويكا.
يذكر أن المملكة العربية السعودية ستستمر عضويتها في الترويكا خلال العام القادم.