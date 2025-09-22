طقس اليوم ..الأرصاد : هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, المدينة المنورة، في حين تكون خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم, حائل، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها, وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.