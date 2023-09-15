"سبيماكو" تعلن إطلاق مستحضر الإينوكسابارين: أول مستحضر شبه حيوي لعلاج جلطات الدم يُصنّع في المملكة

وكشف الرئيس التنفيذي، الأستاذ خالد بن صالح الخطاف؛ أن إينوكسابارين يعد أول مستحضر بديل حيوي في دول مجلس التعاون الخليجي يتم تطويره بالكامل من قبل شركة أدوية وطنية، وأن هذا الإنجاز تم تحقيقه في مصنع سبيماكو بمنطقة القصيم بعد اكتمال عملية نقل وتوطين التقنية بالكامل، وأشار إلى أن حقن "إينوكسابارين" المعبّأة مسبقاً هي عبارة عن "هيبارين" منخفض الوزن الجزيئي، وتستخدم لعلاج جلطات الدم ومنع تكوّنها.