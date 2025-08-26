تفاصيل مبادرة "أنت حاميها" في محمية نفود العريق بضريّة

وتعد المحمية موطنًا واعدًا لإعادة توطين بعض الطيور المهددة، وعلى رأسها طائر الحبارى، نظرًا لطبيعتها الوعرة وتنوعها البيئي، وقد كانت تاريخيًا موقعًا مخصصًا لحماية إبل الصدقة.