تفاصيل مبادرة "أنت حاميها" في محمية نفود العريق بضريّة

في خطوة لافتة، انطلقت بمحافظة ضريّة مبادرة "أنت حاميها"، إحدى مبادرات محمية نفود العريق التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وذلك بحضور محافظ ضريّة نادر بن فهاد النادر وعدد من مسؤولي المحمية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز حماية البيئة عبر إشراك المجتمع المحلي والزوار في جهود المحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من المخالفات البيئية، بما يسهم في زيادة رقعة الغطاء النباتي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتوفر المبادرة آلية تبليغ آمنة وسريعة عن المخالفات البيئية، عبر قناة تواصل مباشرة تعمل على مدار الساعة، من خلال رقم واتساب مخصص يضمن سرية البلاغات، بما يدعم تحقيق أهداف المبادرة والطموحات البيئية الوطنية.
يُذكر أن محمية نفود العريق، الواقعة في المنطقة الوسطى جنوب غرب القصيم، تمتد على مساحة 2036.1 كيلومتر مربع، وتضم بيئات متنوعة تشمل السهول الرملية والحصوية، والجبال الجرانيتية والبازلتية، إضافة إلى غطاء نباتي غني يشمل العوسج والإرطى والنباتات الحولية.
وتعد المحمية موطنًا واعدًا لإعادة توطين بعض الطيور المهددة، وعلى رأسها طائر الحبارى، نظرًا لطبيعتها الوعرة وتنوعها البيئي، وقد كانت تاريخيًا موقعًا مخصصًا لحماية إبل الصدقة.