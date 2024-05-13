مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 570 سلة غذائية في الخرطوم و1.171 أخرى في ولاية نهر النيل بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 570 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 3.819 فرداً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.171 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.160 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.