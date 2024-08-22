لتحسين المشهد الحضري.. إزالة 7.1 آلاف طن من مخلفات البناء بمكة

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى السلامة العامة على الطرق؛ بما يعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، إضافة إلى تيسير حركة المرور وتحسين مظهر الطريق الدائري الرابع الذي يُعد من المحاور الحيوية في المدينة.