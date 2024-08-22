لتحسين المشهد الحضري.. إزالة 7.1 آلاف طن من مخلفات البناء بمكة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بوكالة المشاريع- أعمالها الميدانية بالتعاون مع المقاولين المتخصصين لرفع المخلفات ضمن نطاق مشروعات تحسين وتطوير الطرق.
شملت الأعمال إزالة المخلفات عن الجزيرة الوسطية على امتداد طريق علي بن أبي طالب، الدائري الرابع، بما يقارب 7170 طنًّا من مخلفات البناء والقطع الصخرية، بالإضافة إلى تنظيم الحواجز الخرسانية لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية للمركبات.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى السلامة العامة على الطرق؛ بما يعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، إضافة إلى تيسير حركة المرور وتحسين مظهر الطريق الدائري الرابع الذي يُعد من المحاور الحيوية في المدينة.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة التزامها بمواصلة مثل هذه الأعمال؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار العاصمة المقدسة؛ مشيرة إلى أنها ستستمر في مراقبة الأعمال والتأكد من تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير.