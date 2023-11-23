الأونروا تثمن وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته

وثمّن لازاريني وقوف المملكة -ممثلة في المركز- إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، معربًا عن شكره الجزيل للدعم السعودي المقدم لوكالة الأونروا الذي أسهم في القيام بواجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.