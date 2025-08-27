‏NHC تعلن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروع "وهج" ضمن وجهة الأصالة بالرياض

أعلنت NHC عن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروعها السكني الجديد "وهج" أحد مشاريعها الحديثة ضمن وجهة الأصالة التي تتميز بموقع استراتيجي جنوب العاصمة الرياض بالقرب من قاعدة الملك سلمان الجوية والكلية التقنية، ليعزز المعروض السكني بخيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء نحو أسلوب حياة عصري ومتوازن يقام مشروع “وهج” على مساحة تتجاوز 270 ألف متر مربع، ويضم 956 وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية ومساحات متعددة تمنح العملاء مرونة في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم، ويتميز بجودة عالية وتكامل الخدمات والمرافق.