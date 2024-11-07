افتتاح معرض "روائع متحف نابولي" من جبل "فيزوف" إلى مرايا العلا

افتُتح مساء اليوم الخميس، معرض "روائع متحف نابولي الوطني للآثار" في قاعة "مرايا"، أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، بمحافظة العُلا، ضمن فعاليات مهرجان الممالك القديمة الذي يستمر حتى 14 ديسمبر المقبل.