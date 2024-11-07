افتتاح معرض "روائع متحف نابولي" من جبل "فيزوف" إلى مرايا العلا

افتُتح مساء اليوم الخميس، معرض "روائع متحف نابولي الوطني للآثار" في قاعة "مرايا"، أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، بمحافظة العُلا، ضمن فعاليات مهرجان الممالك القديمة الذي يستمر حتى 14 ديسمبر المقبل.
ويضم المعرض الذي حضرت افتتاحه "سبق"، قطعًا أثرية من المدن الرومانية القديمة بومبي وهركولانيوم، اللتيْن دُفِنتا تحت الرماد البركاني بعد ثوران بركان جبل فيزوف عام 79 ميلاديًّا.
بالإضافة إلى مقتنيات من مجموعة فارنيزي الشهيرة، التي تعد واحدة من أبرز المجموعات من العصور القديمة اليونانية والرومانية.
وتشمل التحف الأثرية المعروضة تماثيل مصغرة للإسكندر الأكبر، ورأس المؤرخ اليوناني هيرودوت، ولوحة فسيفسائية أرضية رائعة من بيت الفنون في بومبي، والتي تصور نهر النيل، وغيرها.
كما تعمل الدروع والخوذ التي ارتداها المصارعون الرومان في القرن الأول الميلادي، على إثراء هذا العرض التاريخي.
ويمكن للزوار أيضًا استكشاف المزيد عن القادة المشهورين، بمن فيهم يوليوس قيصر وتراجان وماركوس أوريليوس، ورؤيتهم الخاصة بإمبراطورية عالمية شكلت ملامح العالم القديم.
وقد تم العثور على قطع أثرية تمثل بعض هؤلاء القادة في العلا، وتحديدًا في الحجر، كأول مواقع التراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن هذا المعرض جزء من مهرجان الممالك القديمة، الذي ينظم في العُلا خلال المدة من 7 إلى 30 نوفمبر الجاري، ويقدم للزوار تجربة ثقافية غنية تعكس تاريخ المنطقة العريق.