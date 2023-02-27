زوّار شاطئ رابغ على موعد مع تجربة ممتعة للتنزه على رماله الذهبية

ويُوفر الشاطئ أنشطة ومرافق عبر القيام بجولة على طوله والسير على رماله الذهبية، ومشاهدة جمال البحر ومياهه التي تعكس ضوء الشمس كالمرآة، الأمر الذي يمد مرتاديه بالنشاط واستكشاف مرافقه من أماكن الجلوس للاستراحة، والسباحة في مياه الشاطئ الجميلة، والاستمتاع بمنظر البحر الذي يُحفّز على المشي لمسافات طويلة، فضلاً عن ممارسة رياضة المشي في مُتعة تامّة.