زوّار شاطئ رابغ على موعد مع تجربة ممتعة للتنزه على رماله الذهبية

يحظى مرتادو شاطئ رابغ بتجربة سياحية من خلال قضاء أوقات ممتعة، حيث يُعد الشاطئ الممتد على سواحل البحر الأحمر وجهة صيفية يتردّد على زيارتها كثيرون ومحطة استرخاء وتأمّل جاذبة للزوّار.
ويُوفر الشاطئ أنشطة ومرافق عبر القيام بجولة على طوله والسير على رماله الذهبية، ومشاهدة جمال البحر ومياهه التي تعكس ضوء الشمس كالمرآة، الأمر الذي يمد مرتاديه بالنشاط واستكشاف مرافقه من أماكن الجلوس للاستراحة، والسباحة في مياه الشاطئ الجميلة، والاستمتاع بمنظر البحر الذي يُحفّز على المشي لمسافات طويلة، فضلاً عن ممارسة رياضة المشي في مُتعة تامّة.
ويستكشف زائر الشاطئ معالم رابغ المختلفة، من خلال زيارة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر عديد من المعالم وعيش تجربة الأجواء الساحرة والمياه الصافية وعديد من الأنشطة الشاطئية الجاذبة.