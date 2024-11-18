وزير الموارد البشرية يرأس جلسة لمناقشة دراسة لتطوير الحياة الوظيفية لرفع إنتاجية الشركات السعودية

وقال الشلهوب إن الدراسة هدفت إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية للمساهمة في زيادة الإنتاجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، لافتًا أن الدراسة أجرت تقييمًا شاملًا للسياسات الحالية المتبعة في المملكة حول جودة الحياة الوظيفية في مقر العمل، ومقارنة ذلك مع أفضل الممارسات العالمية، كما عملت على مواءمة هذه الممارسات مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى لخلق مجتمع حيوي ومزدهر وتعزيز الإنتاجية الوطنية وتحسين جودة الحياة الوظيفية.