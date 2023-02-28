مختبرات "صحة الطائف" تحصل على مراكز متقدمة في اختبار كفاءة الأداء 2022

وأشاد مدير صحة الطائف سعيد القحطاني، بجهود العاملين في البنك الإقليمي بقسميْ المختبر بمستشفى الملك عبدالعزيز ومجمع الملك فيصل، والذين كان لهم دور فاعل في تحقيق مراتب متقدمة تسهم في رفع كفاءة الأداء في الفحوصات المخبرية؛ مؤكدًا أن هذا التميز في الأداء سيكون دافعًا لتقديم الأفضل بإذن الله.