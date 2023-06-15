محامٍ يحذر من فوضى "التبرعات غير المنضبطة".. العقوبة غرامات مالية وسجن

وقال "الحنتوشي" إن هناك عقوبات رادعة ومشددة لمن يخالف ذلك، بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة، ولا تقل عن خمس سنوات ومن تلك الجرائم تقديم أموال أو جمعها أو تسلمها خصصها أو نقلها أو حوّلها أو حازها أو دعا بالتبرع بها بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.