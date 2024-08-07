جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف أكاديمية لحاملي الدكتوراه والماجستير

وأوضحت الجامعة أن شروط التقديم على الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة من وزارة التعليم على أن تكون الأولوية لحامل المؤهل والمعدل الأعلى، وأن تكون جميع المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم للتعاون بنظام الانتظام الدراسي، وأن تتوفر موافقة صريحة من جهة عمل المرشح أو تقديم ما يفيد بعدم ارتباطه بوظيفة حكومية أو خاصة واستيفاء أي متطلبات وشروط أخرى خاصة بالكليات.