موسم الرياض يوقع شراكة رسمية مع "المجلس العالمي للملاكمة"

وأكد آل الشيخ خلال هذه المناسبة أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا للجهود التي يبذلها موسم الرياض في الوصول بقطاع الترفيه في المملكة إلى ما يطمح له الجميع، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة سيكون لها أثر كبير في لعبة الملاكمة، حيث تعد WBC أحد أهم وأعرق المنظمات الرسمية في عالم الملاكمة.