أكثر من 10 آلاف مستفيد من "منهج المسؤولية الاجتماعية" في عدد من الجامعات السعودية

وأكد الأستاذ إبراهيم بن ناصر المعطش الرئيس التنفيذي، أنّ المركز الوطني للمسؤولية والدراسات ماضٍ في وضع بصمته في المجتمع من خلال البحث عن كل جديد في مجال المسؤولية الاجتماعية وتبنّيه ودعمه ونشره مع عدد من الشركاء من القطاع الحكومي وغير الربحي والقطاع الخاص، والذين كان لديهم الحماس لدعم ومؤازرة هذه التوجهات من منطلق ريادتهم واهتمامهم.

ورفع "المعطش" شكرَه بشكل خاص لجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة نورة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأمير سلطان؛ على تميزهم وتقدمهم اللافت في مجال المسؤولية الاجتماعية، وعلى رفع وتوعية وتثقيف طلابهم في هذا المجال.