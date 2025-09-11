قطر تؤكد أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزمها الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها

وأوضح البيان أن دولة قطر كانت تواصل جهود الوساطة مع الشريكين، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، واضعة نصب عينيها هدف وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستخدام التجويع سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين والسجناء، وتهيئة الأجواء لمفاوضات جدية نحو تحقيق حل الدولتين، إلا أن إسرائيل، وبذرائع باطلة وزائفة، شنت هجومًا عسكريًا غادرًا على الدوحة.