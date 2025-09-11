قطر تؤكد أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزمها الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها

جددت دولة قطر إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الدوحة، مؤكدة أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم يعقوب الحمادي، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، خلال مناقشة بند التسلح النووي الإسرائيلي وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وأوضح البيان أن دولة قطر كانت تواصل جهود الوساطة مع الشريكين، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، واضعة نصب عينيها هدف وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستخدام التجويع سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين والسجناء، وتهيئة الأجواء لمفاوضات جدية نحو تحقيق حل الدولتين، إلا أن إسرائيل، وبذرائع باطلة وزائفة، شنت هجومًا عسكريًا غادرًا على الدوحة.
وأضاف البيان أن دولة قطر تدين وتشجب بأشد العبارات هذا العدوان، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادتها وأمنها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن الدوحة ستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وستعمل مع شركائها لضمان محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جريمة العدوان.
كما أعربت قطر عن امتنانها لمواقف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية التي سارعت إلى إدانة هذا العدوان، وإعلان تضامنها الواسع معها، مؤكدة أن سياسات القوة وإرهاب الدولة وانتهاك سيادة الدول واحتقار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مرفوضة بشكل قاطع من قبل المجتمع الدولي.
وتناول السفير الحمادي في البيان قدرات إسرائيل النووية، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الدول والمنظمات الدولية بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 الذي طالب إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة، والانضمام إلى المعاهدة بصفتها دولة غير نووية.
كما حثّت قطر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تبني وسائل خلاقة وفعالة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام المتعاقبة لتطبيق الضمانات الشاملة للوكالة على جميع الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وحذرت قطر من مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، في ظل سياسات حكومتها المتطرفة العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتعرقل جهود خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة، يشكل خطرًا جسيمًا على الشرق الأوسط والعالم، يتطلب التصدي له.