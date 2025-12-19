مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجع مصاب بانسداد حاد نسبته "99%" بالشريان التاجي الأيسر

وقال د. الحربي أن المراجع أسعف إلى قسم الطوارئ، خلال وقت قصير من شعوره بالاختناق وعدم القدرة على التنفس، وكذلك آلام حادة بمنطقة الصدر، إضافة إلى أنه مصاب بأمراض مزمنة "ضغط الدم والسكري"، وأظهرت الفحوصات إصابته بجلطة حادة في الشريان التاجي الأيسر، وبعد تشخيص الحالة تم إدخاله مباشرة إلى غرفة الإنعاش القلبي ومنحه الأدوية المسيلة للدم، ثم نُقل لمختبر القسطرة القلبية، حيث تبين أن الانسداد حاد وبنسبة "99%"، وأجريت له عملية قسطرة طارئة، تم فيها، زراعة دعامة دوائية، وتأمين مرور الدم إلى القلب بشكل طبيعي، وكل ذلك تم في وقت وجيز من لحظة صوله إلى مركز الطوارئ، ثم نُقل إلى العناية المركزة للمراقبة، قبل أن يغادر إلى منزله بحالة صحية جيدة بعد أقل من "48" ساعة.