مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجع مصاب بانسداد حاد نسبته "99%" بالشريان التاجي الأيسر

بفضل من الله – أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، حياة رجل عمره "65" عاماً، ويعاني من جلطة قلبية حادة، وانسداد بنسبة "99%" في الشريان التاجي الأيسر النازل. وأجرى له فريق طبي قاده د. أنس الحربي استشاري أمراض القلب وقسطرة القلب التداخلية، عملية قسطرة ناجحة، أنقذت حياته خلال فترة وجيزة من لحظة وصوله إلى الطوارئ.
وقال د. الحربي أن المراجع أسعف إلى قسم الطوارئ، خلال وقت قصير من شعوره بالاختناق وعدم القدرة على التنفس، وكذلك آلام حادة بمنطقة الصدر، إضافة إلى أنه مصاب بأمراض مزمنة "ضغط الدم والسكري"، وأظهرت الفحوصات إصابته بجلطة حادة في الشريان التاجي الأيسر، وبعد تشخيص الحالة تم إدخاله مباشرة إلى غرفة الإنعاش القلبي ومنحه الأدوية المسيلة للدم، ثم نُقل لمختبر القسطرة القلبية، حيث تبين أن الانسداد حاد وبنسبة "99%"، وأجريت له عملية قسطرة طارئة، تم فيها، زراعة دعامة دوائية، وتأمين مرور الدم إلى القلب بشكل طبيعي، وكل ذلك تم في وقت وجيز من لحظة صوله إلى مركز الطوارئ، ثم نُقل إلى العناية المركزة للمراقبة، قبل أن يغادر إلى منزله بحالة صحية جيدة بعد أقل من "48" ساعة.
وأضاف د. الحربي الحاصل على البورد الأمريكي أن مثل هذه الانسدادات تعتبر مهددة للحياة، مشيراً إلى أن نجاح التدخل الطبي العاجل يعتبر امتداداً للنجاحات الطبية للمستشفى، مبيناً أن كفاءة الفريق الطبي والتجهيزات الطبية المتقدمة سواء العلاجية أو التشخيصية ساهمت في نجاح العملية.
الجدير بالذكر أن وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى تخدم كافة الحالات القلبية الطارئة التي يتم استقبالها في قسم الطوارئ أو العيادة، وتقوم بمعالجة الجلطات القلبية وإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية للمراجعين، وكذلك معالجة الأوعية الدموية والشرايين، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من انسداد في الشرايين أو قصور في الدورة الدموية أو عيوب خِلقية في القلب، وتركيب الأجهزة المنظمة لضربات القلب، مع إمكانية علاج اختلال نظم كهرباء القلب عن طريق الكي الحراري أو التبريد، كما يتم زراعة الصمامات عن طريق القسطرة القلبية التداخلية لمن يعانون من اعتلال صمامات القلب.