"مؤسسة الأمير محمد بن فهد" تطلق جائزتها لأفضل أداء خيري بالوطن العربي

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، النسخة الثالثة من جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.
وتم فتح باب استقبال الترشيحات للمؤسسات والجمعيات الخيرية الراغبة في المشاركة في الجائزة حتى تاريخ 31 يوليو 2023م، عبر موقع الجائزة بالرابط التالي: https://www.arado.org/charityaward/.
وتعتبر الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات الخيرية من خلال محاولة استيفائها لمعايير الجائزة التي تأتي متوافقة مع أفضل المعايير العالمية في مجال العمل الخيري.
وقال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: إن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، تأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة؛ مشيرًا إلى أن الجائزة تهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي؛ للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات.
وأضاف "الأنصاري": يأتي ذلك من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، وتتنوع هذه المعايير طبقًا لأعمال المؤسسات والجمعيات، ومن هذه المعايير ما هو متعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية، وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.