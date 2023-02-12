"مؤسسة الأمير محمد بن فهد" تطلق جائزتها لأفضل أداء خيري بالوطن العربي

وقال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: إن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، تأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة؛ مشيرًا إلى أن الجائزة تهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي؛ للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات.