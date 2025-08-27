الراكب رقم 100 مليون: مترو الرياض غيّر حياتنا ووفّر علينا وقتًا ومالًا

ورغم حداثة تشغيله، يرى العبيد أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو النجاح، مشيرًا إلى أن التجربة حتى الآن ممتازة، وأن مواعيد رحلات المترو دقيقة وموثوقة. كما استعاد ذكرياته مع محطة قصر الحكم التي تقع في المنطقة التي وُلد فيها وما زال بيته القديم قائمًا بعد ترميمه، مؤكداً أن وجود المترو هناك يجسد ارتباطًا بين الماضي والحاضر.