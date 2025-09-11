NHC تعلن بدء البيع في مشروع عبية كوراترز في وجهة الفرسان بأسعار تبدأ من 880 ألف ريال

الجدير بالذكر أن وجهة الفرسان تعد أكبر وجهة عمرانية في المملكة، وتوفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة بتصاميمها العصرية وخياراتها المتنوعة، وفي إطار سعي الشركة لتقديم تجربة عيش متكاملة، تضم الوجهة مرافق حيوية متنوعة، ما بين مدارس ومساجد وأسواق تجارية وحدائق عامة ومسطحات خضراء ومرافق رياضية، لتوفّر لسكانها بيئة جاذبة، وتمكّن عملائها من العيش في وجهة تقدم لهم بأسلوب حياة متكامل.