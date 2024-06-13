"الصحة" تصعّد الحجاج المرضى من مستشفيات جدة إلى مستشفيات عرفات

صعّدت وزارة الصحة، اليوم، عددًا من الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات بمحافظة جدة؛ لتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة، لاستكمال علاجهم وتمكينهم من أداء مناسك الحج، في ظل رعاية طبية وعلاجية متكاملة، وإنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت "الصحة" أن عدد المرضى المصعدين إلى المشاعر المقدسة بلغ 6 مرضى؛ منها 5 حالات جرى نقلها بواسطة سيارات الإسعاف، والحالة السادسة تم نقلها بواسطة الإسعاف الطائر، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وأشارت إلى أن كافة الإجراءات الخاصة بتفويج الحجاج المنومين تمت بالتنسيق مع جميع القطاعات الصحية لتسهيل حركة نقلهم إلى المشاعر المقدسة، وسط إشراف وتنظيم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة.
وبيّنت أن القافلة تضم 9 سيارات إسعاف مجهزة ومزوَّدة بفريق طبي متكامل بعدد 24 كادرًا طبيًّا وفنيًّا و3 فرق مساندة، بالإضافة إلى تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى أثناء التفويج.