"الصحة" تصعّد الحجاج المرضى من مستشفيات جدة إلى مستشفيات عرفات

صعّدت وزارة الصحة، اليوم، عددًا من الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات بمحافظة جدة؛ لتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة، لاستكمال علاجهم وتمكينهم من أداء مناسك الحج، في ظل رعاية طبية وعلاجية متكاملة، وإنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.