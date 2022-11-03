"الجوازات": إلزامية الدخول للمملكة بجواز السفر المسجل في "هيا" لمواطني دول التعاون

ونوهت "الجوازات" بأنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور بطولة كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة (هيا)، الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)؛ لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة، كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة "حاضرين" على الرابط: HereForYou.sa، الذي يهدف لتقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل المملكة، بالإضافة للزوار القادمين إلى المملكة.