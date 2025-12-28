الإتحاد الدولي للصحافة يعتمد الخطة الاستراتيجية لعام 2026 ووضع خارطة طريق طموحه

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة والإعلام، في اجتماعه رفيع المستوى الذي عُقد مساء امس السبت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة المجلس الاقتصادي، الخطة الاستراتيجية الشاملة للاتحاد لعام 2026، والتي تضع خارطة طريق طموحة تحت عنوان "مستقبل الإعلام العربي". وشهد الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور محمد أحمد طيارة رئيس الاتحاد، مشاركة فاعلة من نخبة من القادة والخبراء العرب والدوليين، حيث استعرض رئيس المجلس الاقتصادي بالاتحاد جمال بنون، رؤية استراتيجية تهدف إلى نقل العمل الإعلامي من دور "المراقب" إلى دور "المحرك"، مؤكداً على ضرورة بناء جسد إعلامي مرن يواكب السرعة المذهلة في التحولات الاقتصادية العالمية، مع منح الأولوية لتعزيز "الثقافة المالية" لدى الصحفيين، باعتبار الاقتصاد قصة إنسانية وقراراً سياسياً يتجاوز لغة الأرقام الجافة.