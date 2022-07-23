مرتادو "ممشى الـ 50" بالطائف يلجؤون للمولات بحثًا عن دورات مياه

وقال مواطن من مرتادي ممشى الخمسين بمحافظة الطائف: "في البداية نقدم الشكر لأمانة الطائف على جهودها وعنايتها في الممشى لكن لدي ملاحظة أتمنى من المسؤولين في الأمانة أخذها في الاعتبار، حيث إن الممشى يكتظ بعدد كبير من مزاولي رياضة المشي وهناك مرضى السكر يحتاجون بالفعل إلى دورات مياه في الممشى خصوصًا مع وجود مصلى في الممشى يحتاج إليه المرتادون".