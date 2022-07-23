مرتادو "ممشى الـ 50" بالطائف يلجؤون للمولات بحثًا عن دورات مياه

يضطر بعض مرتادي ممشى الخمسين بحي البيعة بمحافظة الطائف وخصوصًا كبار السن والمرضى، للذهاب إلى المولات المجاورة للمشى والبحث عن دورات مياه؛ وهو ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة إنشاء دورات مياه على وجه السرعة في الممشى، حتى لو كانت برسوم رمزية.
وقال مواطن من مرتادي ممشى الخمسين بمحافظة الطائف: "في البداية نقدم الشكر لأمانة الطائف على جهودها وعنايتها في الممشى لكن لدي ملاحظة أتمنى من المسؤولين في الأمانة أخذها في الاعتبار، حيث إن الممشى يكتظ بعدد كبير من مزاولي رياضة المشي وهناك مرضى السكر يحتاجون بالفعل إلى دورات مياه في الممشى خصوصًا مع وجود مصلى في الممشى يحتاج إليه المرتادون".
وأبان أن والده من مرضى السكر ويوميًا يقوم برياضة المشي، لكن يضطر إلى قطع الطريق والبحث في المولات المجاورة عن دورات مياه.