طقس مستقر وحرارة 29° ورطوبة 75% على ملعب "الإنماء" ليلة مواجهة الاتحاد والهلال

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس مساء اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بالتزامن مع مباراة الاتحاد والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي تُقام على ملعب الإنماء في محافظة جدة.
وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة المتوقعة تبلغ 29 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية تصل إلى 75%، وسط أجواء مستقرة ملائمة لإقامة اللقاء.
وبيّن أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة خفيفة تُقدّر بـ 8 كم/ساعة، دون مؤشرات على تقلبات جوية قد تؤثر على أجواء المباراة.
وتُعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الجولة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير في ظل الظروف المناخية المثالية.