"التعليم": رفع طلب التقاعد المبكر في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى

دعت وزارة التعليم طالبي التقاعد المبكر من شاغلي الوظائف التعليمية لرفع الطلب إلكترونيًا من خلال نظام فارس، وذلك خلال المدة الموحدة من تاريخ 26/ 01/ 1445وتنتهي بتاريخ 01 / 03/ 1445 شريطة أن يكون طلب إنهاء الخدمة ( التقاعد المبكر) في حال كان صافي الخدمة (25) سنة فأعلى.
وشددت على ضرورة إرفاق المسوغات المطلوبة وهي : صورة واضحة من الهوية الوطنية، بيان خدمات وظيفية من منصة مسار من حساب الموظف نفسه، خطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والآيبان موقع ومختوم، إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية الاجتماعي، وإرفاق إشعار بالتعديل من الأحوال المدنية في حال تغيير تاريخ الميلاد أو تعديل الاسم، وترفع جميع الطلبات في ملف واحد وتكون واضحة بصيغة PDF.
وأوضحت الوزارة أن طلبات العدول عن التقاعد المبكر تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس، وأشارت إلى أن آخر يوم عمل لطالب التقاعد يكون بنهاية العام الدراسي، على أن يكون التقاعد ابتداء من 05 / 03 /1445هـ.