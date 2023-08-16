"التعليم": رفع طلب التقاعد المبكر في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى

وشددت على ضرورة إرفاق المسوغات المطلوبة وهي : صورة واضحة من الهوية الوطنية، بيان خدمات وظيفية من منصة مسار من حساب الموظف نفسه، خطاب رسمي من البنك موضح فيه رقم الحساب والآيبان موقع ومختوم، إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية الاجتماعي، وإرفاق إشعار بالتعديل من الأحوال المدنية في حال تغيير تاريخ الميلاد أو تعديل الاسم، وترفع جميع الطلبات في ملف واحد وتكون واضحة بصيغة PDF.