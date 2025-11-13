مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل في الرياض

في خطوة لافتة، استقبل سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، اليوم في مقر الرئاسة بالرياض، معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وخلال اللقاء، قدّم الصمعاني التهنئة لسماحته بمناسبة صدور الثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، سائلاً الله تعالى له التوفيق والسداد في خدمة الإسلام والمسلمين.
من جهته، أثنى الفوزان على الجهود التي تبذلها وزارة العدل، مشيدًا بما تحظى به من دعم واهتمام من القيادة -أيدها الله- في تطوير القضاء وتعزيز كفاءته.
حضر الاستقبال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى، والمشرف العام على مكتب المفتي العام، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.