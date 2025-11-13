مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل في الرياض

في خطوة لافتة، استقبل سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، اليوم في مقر الرئاسة بالرياض، معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.